Malore fatale in bici: "La scomparsa di Novello lascia il vuoto a Miramare"

La bici era una delle sue grandi passioni. E proprio mentre andava in bici, sabato, nel tratto della Siligata in direzione Pesaro, Novello Cicioni ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Ogni tentativo di rianimarlo purtroppo è risultato vano. La morte dell’83enne riminese ha scosso tanti in città. Perché Novello, che aveva un’agenzia di assicurazioni, era molto noto. Soprattutto a Miramare. Era un assiduo frequentatore del bar Sport. Proprio con gli amici ciclisti del bar Sport usciti spesso in bici. Una passione, quella per le due ruote, che Novello aveva da moltissimi anni. Nonostante l’età, usciva in bicicletta quasi tutti i giorni. "Stava bene, era in piena salute. Dimostrava molti meno anni di quelli che aveva...", dicono alcuni dei suoi amici. Prima di innamorarsi della bici, da giovane Cicioni era stato anche un pilota di moto.

In queste ore tanti hanno voluto ricordarlo, anche sui social. A partire dagli amici della Pro Loco di Miramare. "Sabato, mentre era con la sua immancabile bici, a fare il suo solito giro insieme ad alcuni amici, un malore ci ha portato via il nostro grande amico Novello Cicioni, miramarese doc – scrivono dalla Pro Loco – Gli amici del bar Sport e tutta la comunità di Miramare sono rimasti senza parole. A Dio, Novello: la tua morte inattesa ci lascia un grande vuoto. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze". Chiusi nel dolore la moglie e i figli dell’83enne, descritto dagli amici come "una persona gioviale, piena di vitalità". Alcuni famigliari gestiscono un albergo a Rimini, una delle figlie fa l’assicuratrice.

Ancora da fissare la data dei funerali di Cicioni: occorre attendere il nullaosta dalla Procura di Pesaro. Sulle cause del decesso nessun dubbio: Cicioni è morto per un malore. Chi era insieme a lui in bici ha subito dato l’allarme: nonostante i rapidi soccorsi non c’è stato nulla da fare.