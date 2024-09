Maltempo, stato di allerta . Allagamenti e mareggiate

Possibili frane, ingressioni marine e piogge intense i cui effetti vanno monitorati con attenzione. Dopo la giornata di ieri in cui il territorio riminese era già in allerta, è scattata per oggi l’allerta arancione per l’intensificarsi dei fenomeni attesi tra la costa e le colline dell’entroterra.

Già ieri il mare ha fatto sentire la sua forza salendo lungo le spiagge, abbattendo in alcuni casi le torrette dei salvataggi fisse nella sabbia. Molti bagnini hanno passato la giornata a vigilare per evitare che le attrezzature presenti sull’arenile, e già allontanate dalla riva, venissero danneggiate o portate via dalle onde. Il problema dell’acqua alta si è verificato anche nei canali portuali lungo la costa.

Ieri pomeriggio i sindaci dei Comuni sono stati convocati dalla prefettura nel primo pomeriggio per fare il punto della situazione e attivare tutte le azioni di monitoraggio e attenzione in fase di allerta meteo arancione. Intanto a livello regionale l’allerta emanata comprende criticità idraulica e idrogeologica per la montagna e la collina di Bologna e di tutto il territorio di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

Per gli altri fenomeni meteorologici, ovvero il vento, i temporali, lo stato del mare e le mareggiate, l’allerta è invece gialla con la tendenza alla stazionarietà dei fenomeni tra oggi e domani.

Le precipitazioni abbondanti fin dalla giornata di ieri, e attese anche oggi, potrebbero provocare fenomeni franosi e innalzamento dei livelli dei fiumi, con superamenti delle soglie 2, spiegano dal Cor regionale, nei corsi d’acqua romagnoli. Inoltre sono previsti venti di burrasca con intensità tra i 62 chilometri orari e i 74. Soffierà la bora al mare con un mare mosso o molto mosso al largo. Le mareggiate si faranno sentire e il rischio è che le foci dei fiumi diventino zone a rischio perché la portata d’acqua dei corsi d’acqua non riuscirà a defluire in mare per la forze contraria di quest’ultimo. Intanto gli effetti del maltempo si sono già visti con l’annullamento della parata dei piloti della MotoGp attesa a Rimini, zona centro storico, nel pomeriggio di oggi. Niente piloti e bolidi tra il ponte di Tiberio e il Teatro Galli causa maltempo. Annullata anche l’inaugurazione dell’opera luminosa dedicata a Marco Simoncelli nella rotonda di ingresso al paese di Coriano. Era prevista domani mattina. La cerimonia è stata spostata alle 19 di sabato.