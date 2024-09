Marinai di salvataggio, la protesta: "Impossibile vigilare su 300 metri"

Continua la mobilitazione degli ’angeli rossi’. Ieri alcuni marinai di salvataggio (in rappresentanza dei colleghi di tutta la provincia) hanno organizzato un flashmob di protesta in piazzale Roma contro l’ordinanza della Regione – in vigore da quest’anno – che impone loro di garantire il servizio tra le 12,30 e le 14,30. Durante questa fascia oraria c’è un addetto ogni 300 metri, anziché ogni 150, per consentire la pausa pranzo. "L’ordinanza mette in pericolo noi e gli stessi bagnanti: 300 metri sono troppi", ribadiscono i baywatch.