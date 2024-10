Maxi incendio al Gros. Capannone sequestrato

Quattoridici ore per domare completamente il violentissimo rogo che, alle 17.20 dell’altro ieri, è divampato nel blocco 87 sito all’interno del Gros di Rimini. E’ stata una notte di lavoro intenso per le otto squadre dei vigili del fuoco accorse in via Coriano dove è stata disposta l’evacuazione del capannone colpito dal fuoco. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, supportati dalle autobotti e da altri mezzi, si sono concluse attorno alle 8 di ieri, anche se i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per completare le verifiche e la messa in sicurezza dell’area. Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate da un negozio di abbigliamento situato al piano terra dello stabile, nel quale ha sede anche il magazzino di un’attività che si occupa della vendita di ricambi. Ingenti i danni causati al capannone, benché l’esatta quantificazione sia ancora in corso: l’area interessata dall’incendio è stata posta sotto sequestro dal personale del 115.

Dopo una notte di superlavoro, ieri mattina i vigili del fuoco erano di nuovo all’opera per localizzare ed estinguere alcuni piccoli focolai. Già in corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio. Al Gros sono intervenuti anche gli specialisti del Nucleo Investigativo Antincendi che indagano per accertare i motivi che hanno portato allo sctaenarsi dell’incendio con il coordinamento della Procura. Almeno per ora sembra essere esclusa la natura dolosa, anche se gli accertamenti continuano a 360 gradi con l’obiettivo di localizzare il punto da cui si sono sprigionate le fiamme che in poco tempo hanno danneggiato il magazzino del negozio di abbigliamento, facendo scattare l’allarme che ha richiamato sul posto le squadre del 115. Il forte calore sprigionato ha intaccato parzialmente anche il tetto della struttura.

Le operazioni di spegnimento, cominciate nel pomeriggio dell’altro ieri, sono proseguite fino a notte fonda e poi fino alle prime luci dell’alba con il coinvolgimento di otto squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini. Dal tetto del capannone, si è alzata una densa colonna di fumo nero che è stata vista anche a diversi chilometri di distanza. I pompieri, una volta giunti sul posto, si sono messi immediatamente all’opera per circoscrivere le fiamme che fortunatamente non hanno coinvolto gli edifici circostanti. Con il supporto dell’autoscala, i pompieri sono saliti anche sul tetto della struttura per verificare la situazione. Il blocco è stato subito evacuato e le persone presenti all’interno allontanate . Per fortuna, non si registrano casi di intossicazioni o ustioni.