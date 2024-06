McDonald’s, i lavori partono in agosto

Il McDonald’s a Riccione si avvicina. Si conta infatti di far partire i lavori in agosto. Solo poco tempo fa il condizionale era d’obbligo, ma mercoledì il passaggio di proprietà dei due terreni e dei fabbricati che rientrano nel progetto, è stata formalizzata con il rogito, sottoscritto dalla società che costruirà il nuovo immobile per conto della multinazionale in prossimità della rotatoria delle vele di San Lorenzo. Ha trovato risposta positiva la richiesta di alcuni residenti che nell’area destinata a parcheggio pubblico avevano chiesto di preservare un olmo monumentale. L’assessore Andruccioli l’ha posto come condizione per procedere. Si prevedeva una quarantina di posti auto, ora ne verranno realizzati due in meno, da compensare altrove. L’area interessata al progetto comprende il triangolo tra il distributore di benzina, viale Millesimo e la piccola rotatoria dell’Iperico. Il McDonalds non sfrutterà altre cubature se non quella della casa su due livelli, che al pianterreno già possedeva l’uso commerciale e quelle della vicina casetta su unico piano. Per il resto la struttura si estenderà su un unico piano con circa 130 posti a sedere all’interno e altri all’esterno. Una trentina i dipendenti. L’ingresso sarà su viale Millesimo, l’uscita sulla Flaminia. Marco Drudi che per conto della famiglia si è occupato della cessione del terreno conferma: "Abbiamo fatto il rogito, l’operazione è stata messa a punto dallo Studio Futura tramite Alberto Angeli che ha avuoto l’idea di mettere insieme la nostra proprietà e quella dei Maltoni. Il parcheggio sarà a uso pubblico in convenzione. Lavoriamo su questo progetto da due anni, da quando c’era la giunta Tosi che aveva aperto la porta, poi siamo andati avanti con la giunta Angelini. Il progetto definitivo è pronto, la Conferenza dei servizi si sta concludendo, si attende a giorni solo la risposta del Consorzio di Bonifica".

Nives Concolino