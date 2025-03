Estate in bilico per Publiphono. La stangata sul canone rischia di spegnere la ’voce’ della spiaggia

Sentiremo la ‘voce’ della spiaggia anche quest’estate. Ma sarà ancora Publiphono a fare gli annunci dei bambini smarriti? Molto dipenderà dalla battaglia legale avviata dalla società contro il Comune, che chiede a Publiphono 30mila euro di canone all’anno per tenere altoparlanti, pali, cavi e plance pubblicitarie in spiaggia. Fino al 2020 la società pagava 3mila euro all’anno. Dal 2020 l’amministrazione ha ricalcolato il canone, in base di nuove disposizioni dell’Agenzia del Demanio, e ha presentato alla Publiphono un conto da 30mila euro. Domani al tribunale di Rimini ci sarà l’udienza sul ricorso presentato da Publiphono contro il Comune sui canoni richiesti dal 2020 al 2022. Palazzo Garampi (che riscuote i canoni er conto dello Stato) chiede per i 3 anni quasi 100mila euro. Una stangata. E Publiphono è in difficoltà. Anche perché la raccolta pubblicitaria, nel corso degli anni, è calata. Meno entrate e molte più spese: per la storica ‘voce’ della spiaggia, fondata nel 1946 da Sergio Zavoli, Glauco Cosmi e Renato De Donato, i conti fanno sempre più fatica a tornare.

La società, dal 2022 gestita da Silena Grisales, moglie del compianto Ugo De Donato, figlio di uno dei fondatori e per tanti anni al timone di Publiphono, è in difficoltà. Una situazione che ricorda molto da vicino quella del 2020, quando De Donato lanciò il grido d’allarme per il forte calo di incassi pubblicitari causato dal Covid. Quell’estate Publiphono rischiò di non andare in onda. Poi si trovò la soluzione, grazie al Comune e anche ad alcune aziende che comprarono spazi e annunci pubblicitari. Dal 2022, con la morte di De Donato, la moglie ha preso completamente in mano le redini, apportando anche diverse novità. Per esempio l’estate scorsa, per la prima volta, è stata usata l’intelligenza artificiale per cercare le persone smarrite, grazie a un sistema che permette di diffondere annunci in 150 lingue.

Publiphono ha una lunga e bellissima storia. Ma ora quel canone di 30mila euro all’anno è diventato una spada di Damocle. Dall’altra parte, né il Comune né i bagnini vogliono rinunciare al servizio. Tant’è che la cooperativa potrebbe dare la disponibilità a gestirlo per un paio di estati, nel caso la Publiphono dovesse rinunciare. Sarebbe una soluzione provvisoria, nel caso, in attesa del 2027. Sì perché se si faranno i bandi pubblici per assegnare le concessioni di stabilimenti, bar, ristoranti e delle altre attività di spiaggia, anche il servizio di Publiphono sarà soggetto a gara. "Ogni discorso è prematuro, non sappiamo nulla riguardo la Publiphono", assicura Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud. Vedremo come andrà a finire.

Manuel Spadazzi