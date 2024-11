Meeting e turismo congressuale. Assegnati i premi a 12 ambasciatori, strategia per 40mila presenze

Rimini brilla sulla scena internazionale. Ieri al teatro Galli sono stati premiati con il ’ Rimini Mundi’ gli ambasciatori che hanno favorito e favoriranno lo svolgimento degli appuntamenti nazionali e internazionali che porteranno in città oltre 40 mila presenze. I temi più ricorrenti e strategici riguardano wellness, mobilità, trasporti e i tradizionali settori medico e scientifico. Fra gli ambasciatori numerosi docenti di Unibo, ma anche personalità che nell’ambito professionale svolgono una funzione fondamentale nel segnalare Rimini come destinazione per meeting e congressi. Un tributo anche ai professionisti che ricoprono un ruolo di rilievo nella composizione dei dossier necessari alle candidature nazionali e internazionali delle future fiere. A premiare i nuovi dodici ambassador, il sindaco Jamil Sadegholvaad e Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg. Nel corso della cerimonia di premiazione è arrivato anche l’intervento di Marco Cattaneo, giornalista scientifico e direttore di National Geographic e Le Scienze. Cattaneo ha parlato dell’ascesa della destinazione riminese nello scenario internazionale del turismo legato al business.

"Prima di tutto voglio ringraziare Ieg perchè questo premio serve prima di tutto alla città – spiega Sadegholvaad –. Con De Santis di Ieg vogliamo sottolineare quanto la nostra città si sia sviluppata nei riguardi del suo suo complesso fieristico. Sono tanti gli investimenti che sono arrivati e arriveranno nei prossimi anni, perchè Rimini è una città straordinaria, ma dobbiamo renderci conto che non è conosciuta in tutto il mondo. Per questo occorre farci largo e nel panorama congressuale nazionale ed europeo stiamo occupando già un posto non indifferente, di rilievo. Occorre che ognuno di noi, come i premiati, si impegnino a promuovere la città ed il suo sistema fieristico nel mondo. In un sistema nazionale in cui il turismo, soprattutto quello balneare arranca, occupare uno dei primi posti tra le città turistiche italiane, grazie al sistema fieristico, non è da poco".

I dodici nuovi ambasciatori di ’Rimini mundi’ sono Alessandro Bortolotti, Laura Bragonzoni, Claudio Ciavatta, Lorenzo Marconi, Athanasios Pappous, Catia Prandi per Unibo. Andrea Andreucci, Nicola Colamaria, Gianluca Garulli, Marco Pironi per il campo medico scientifico e Roberta Frisoni e Leonardo Corbucci per quello della mobilità e dei trasporti

Federico Tommasini