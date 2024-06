Mercatini, dall’Alba al Paese

Partono I giardini dell’arte, mercatini estivi di artigianato e hobbistica, organizzati dall’associazione Riccione Alba in collaborazione con il Comitato viale Dante. Questa sera appuntamento sul lungomare Goethe dove i mercatini si ripeteranno ogni sabato dalle 18 a mezzanotte. Nello stesso orario, ma al lunedì, si replicherà ai Giardini dell’Alba. Domani, invece, a cura del comitato Riccione Paese, tra corso Fratelli Cervi, viale Lazio e piazzetta Matteotti per gli amanti del vintage e del riuso tornerà il "Il Baule dei ricordi" che dalla prima mattinata si protrarrà per l’intero pomeriggio.