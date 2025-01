Mercatini in piazza e presepe vivente

Il presepe vivente chiuderà gli eventi di Natale a Santarcangelo. Si terrà il 6 gennaio la rappresentazione a cura della parrocchia: partenza alle 16,30, alle 17,30 la messa in Collegiata. Ma prima del presepe vivente ci saranno tanti altri eventi. Stasera (alle 20,30) al centro sociale Franchini la la consueta tombola a cura della consulta del volontariato, stavolta organizzata dalla cooperativa sociale Akkanto. Domani alle 21 al Lavatoio il gruppo teatrale Anspi ’Don Bosco’ proporrà lo spettacolo La leggenda del quarto re. Domani e domenica, dalle 8,30 alle 19, in piazza Ganganelli c’è il mercatino Mani in piazza, con artigiani, artisti e produttori locali. E sempre il 5 gennaio in piazza Ganganelli torna il mercatino di antiquariato.