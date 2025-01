"Mi preoccupano il gas e la luce"

"I rincari che più mi preoccupano sono quelli in bolletta – spiega la riminese Alice Guidotti -. Sono una giovane lavoratrice ed è normale che nell’arco di un mese sia costretta a fare qualche taglio alle spese. Insomma a stare più attenta su ciò che compro e soprattutto su quello che consumo. Fortunatamente lavoro in centro storico e abito vicino a piazza Ferrari, quindi nell’arco della settimana uso l’automobile poche volte, la prendo solo durante il weekend. Questo è un aspetto che mi aiuta molto a risparmiare nell’arco dei trenta giorni. Poi ci sono i costi fissi come le bollette , cerco con delle piccole accortezze di stare più attenta su tutto quello che compro".