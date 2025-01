Migliaia di turisti hanno ‘scalato’ il Titano

Migliaia di passaggi in funivia, parcheggi stracolmi e alberghi sold out per la fine dell’anno. Nessuno si è voluto perdere il villaggio di Natale sul Titano. Nell’ultima settimana c’è stata più di una giornata record per quel che riguarda la funivia. Il giorno di Santo Stefano si è toccato il primo picco con 4.100 persone trasportate. Ma lunedì scorso il numero è ancora salito con oltre 6.000 persone trasportate in vista del Capodanno. In molti hanno scelto la funivia, ma in tanti hanno raggiunto il Titano anche in auto. Parcheggi strapieni in centro storico, tanto che la Polizia Civile ha deviato i turisti verso il parcheggione di via Bonaparte. Traffico intenso lungo la Superstrada presa d’assalto per raggiunge in Città il Natale delle Meraviglie con il suo villaggio degli alpaca di Babbo Natale, il pattinaggio sul ghiaccio alla Cava dei Balestrieti e i mercatini natalizi. Una formula collaudata che continua a portare, Natale dopo Natale, migliaia di turisti a San Marino. E anche per Capodanno non sono mancati i pienoni. Piazza Sant’Agata, dove è andato in scena il brindisi sotto le stelle, era strapiena. In migliaia hanno ballato i successi degli anni 70. Dj e spumante fino a notte fonda. Notte intensa anche per le forze dell’ordine sammarinesi, ma senza incidenti con gravi conseguenze. A Chiesanuova un’auto con a bordo due sammarinesi di 26 e 27 anni si è ribaltata. Soltanto qualche escoriazione per i due giovani che hanno in fretta il Pronto soccorso. All’ospedale di Stato, dopo una caduta in un locale, è arrivato anche un 19enne. Anche per lui, fortunatamente, nessuna seria conseguenza con una prognosi di sette giorni. I medici del Pronto soccorso hanno visitato anche alcune persone arrivate in ospedale dopo essere scivolate sul ghiaccio. Lavoro intenso anche per gli agenti della Guardia di Rocca che sono intevenuti al Planet Cafè di Dogana danneggiato nella notte di Capodanno. I malviventi hanno sfondato la vetrata di ingresso riuscendo a introdursi all’interno e a raggiungere il registratore di cassa. Una volta aperto, però, hanno trovato una brutta sorpresa. Era vuoto. Nessun bottino, quindi, ma il locale è stato messo a soqquadro. Molti i danni che saranno conteggiati nelle prossime ore.