Migliaia di visitatori per le opere di Boschetti

Stregati dall’arte di Pino Boschetti. Migliaia di visitatori per la mostra (inaugurata il 3 agosto) al Fulgor, dedicata al pittore naif. L’esposizione, la prima dopo la morte del grande artista di Santarcangelo – morto nel 2022 – mette insieme 92 quadri a olio e 30 disegni preparatori del pittore. Molte delle opere non erano mai state esposte prima perché (che li conosceva lo sa bene) Boschetti era molto geloso dei suoi quadri. Le opere per la mostra al Fulgor sono state scelte una a una dai famigliari di Boschetti. Pittore autodidatta, Pino aveva un talento smisurato: i suoi quadri quasi ’parlano’ a chi li ammira, tanto sono pieni di vita. Nei suoi dipinti si possono ammirare personaggi di una Romagna che non c’è più e che rivivono proprio attraverso l’arte di Boschetti. "La mostra sta andando molto bene, anche dopo i giorni dell’inaugurazione (700 i visitatori nel primo weekend) c’è stato un bel pubblico. Siamo davvero contenti", ammettono Marcello e Valeria Boschetti, figli del pittore. La mostra al Fulgor in teoria chiude il 20 ottobre, ma potrebbe essere prorogata. E ci sono già contatti per realizzarne un’altra a Santarcangelo.