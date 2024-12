Misano, gli studenti fanno lezione sulla pista

Anche Misano si prepara a pattinare. Il conto alla rovescia è iniziato e quest’anno anche gli studenti delle scuole potranno fare educazione fisica sui pattini. Il palinsesto di eventi organizzati dal Comune con ‘Misano on Ice’ partirà il 7 dicembre, sabato, e andrà avanti fino all’Epifania. La principale attrazione rimane la pista di pattinaggio che si troverà, ancora una volta, in piazza della Repubblica. Avrà una superficie di 450 metri quadrati. Una distesa di ghiaccio lunga una trentina di metri e larga quindici. Rispetto al passato sono state fatte alcune migliorie anche nell’ambito della sostenibilità energetica dell’attrazione. Uno speciale motore ‘inverter’ di ultima generazione, garantirà consumi ridotti del 40% rispetto ai motori tradizionali. L’inaugurazione è prevista sabato alle 15. Il Comune ha pensato a una giornata di festa per le famiglie, con le esibizioni di ballo dell’Urban project art center, l’arrivo di Babbo Natale, il mercatino natalizio e la merenda offerta dai comitati cittadini. Fino all’Epifania sarà possibile pattinare tutti i giorni dalle 15 alle 19.30 nei giorni feriali, mentre nei festivi e prefestivi la pista sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 20. "Ringraziamo l’amministrazione comunale e gli uffici del Comune per aver creduto ancora una volta nel progetto e aver lavorato insieme a noi per rendere il Natale di Misano unico ed inimitabile - dice Stefano Burotti di Dits Italia Srl -. Insieme all’amministrazione comunale abbiamo pianificato una serie di eventi collaterali che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta di Misano on Ice. Stiamo predisponendo delle apposite convenzioni con le scuole misanesi con tariffe scontate che consentiranno agli studenti di usufruire della pista di pattinaggio in maniera agevolata svolgendo attività rientranti nel programma di educazione fisica. Un ringraziamento a Conad Rio Agina di Renato Bernardini e Giorgio Cecchini, partner fondamentale per la nostra iniziativa a Misano".