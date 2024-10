Morciano, San Clemente e Saludecio si alleano:: "La comunità energetica farà risparmiare tutti"

Morciano, San Clemente e Saludecio uniscono le forze per produrre energia green. La settimana scorsa i sindaci dei tre comuni, Giorgio Ciotti, Mirna Cecchini e Roberto Cialotti hanno firmato l’atto costitutivo per realizzare la nuova comunità energetica ’Media Valconca’. Le amministrazioni presenteranno il progetto anche al bando della Regione a sostegno agli investimenti delle comunità energetiche rinnovabili, che prevedono contributi per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici. In via temporanea i tre sindaci ricopriranno il ruolo di presidente (Giorgio Ciotti), vice presidente (Roberto Cialotti), tesoriere (Mirna Cecchini).

Tanti i vantaggi che deriveranno i tre comuni dalla nuova comunità energetica: la produzione di energia rinnovabile e pulita, un sensibile risparmio sui costi e la conseguente riduzione in bolletta per i residenti, la possibilità di generare ricavi rispettando l’ambiente. Nel progetto prevista la produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili come quella solare. L’energia verrà redistribuita in tutto il territorio dei tre comuni, "dando così vita a un circolo virtuoso capace di generare un ritorno economico per l’intero territorio". Le realtà associate alla nuova comunità energetica "potranno ridurre la dipendenza dai fornitori energetici tradizionali" e "consumare energia in modo più sostenibile, promuovendo l’uso delle fonti rinnovabili". Un progetto ambizioso, per il quale ora i tre comuni vanno a caccia di fondi.