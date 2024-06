Morto l’ex cestista Massimo Morri. Un gladiatore nella Marr di Myers

"I ragazzi del ‘72" non sono un ricordo sbiadito per la Rimini del basket, ma semplicemente il meglio che questa città abbia mai prodotto riguardo alla palla a spicchi. Determinazione, talento e vittorie, lo scudettino juniores a livello giovanile e speranze diffuse per un futuro florido per la pallacanestro riminese. Ruggeri, Ferroni, Semprini, ma anche Carlton Myers, classe ’71 ma parte integrante di quel cast di campioni in erba. E Massimo Morri, che si è appena spento dopo una malattia che l’ha portato via improvvisamente, lasciando di sasso chi lo ha conosciuto e apprezzato. Morri, per tutti "Max", era un play estroso, fantasioso. Talentuoso, come ha mostrato per tutta la sua carriera, non solo su un campo di pallacanestro.

Ha lasciato ottimi ricordi, vittorie e promozioni in tante squadre del territorio, restando vicino al mondo del basket anche dopo il ritiro, quando ha cominciato a fare l’allenatore. Oggi lo ricordano, oltre che i suoi ex compagni d’avventura sul parquet, anche gli stessi ragazzi che ha allenato. Anche lì, con talento e fantasia. Le società del territorio, che negli anni lo hanno accolto nelle varie vesti di giocatore e coach, esprimono in coro la commozione per la scomparsa. Rbr, Ibr, Angels Santarcangelo, Cno, Pallacanestro Titano, Federazione sammarinese, Happy Basket Rimini (dove ha allenato la squadra senior femminile).

"Ciao Max – sono le parole del sindaco di Santarcangelo, Alice Parma -, a Santarcangelo gli amanti del basket non ti dimenticheranno mai, e non solo loro. Un abbraccio di cuore a tutti i tuoi cari". Morri ha mostrato spirito d’iniziativa, carisma e talento anche nelle diverse attività che portava avanti assieme a quelle legate al basket. Soprattutto fotografia e musica. "Ciao Massimo! – ha scritto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. Adesso scattaci una delle tue meravigliose foto da lassù". Indimenticabile.

"Max è stato un pilastro fondamentale dei Glory days e del Light of day degli ultimi anni – scrive l’Associazione Nebraska - Presenza discreta ma pulsante, con la sua macchina fotografica ha fissato alcuni momenti indelebili e indimenticabili. Una presenza fissa, positiva, talentuosa ma sempre umana e umile. Viene a mancare uno di noi, un vuoto insostituibile per umanità e talento". Il funerale di Morri avrà luogo nel pomeriggio di dopodomani, martedì 11 giugno, alle ore 17. La chiesa è quella di San Giovanni Battista.

Loriano Zannoni