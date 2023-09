MotoGp Misano 2023: come arrivare

Misano (Rimini), 6 settembre 2023 – Si avvicina la tredicesima tappa del Motomondiale (MotoGp, Moto2 e Moto3) con il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini che si correrà domenica 10 settembre, ma già da venerdì 8 scatteranno le prove libere, seguite, sabato 9, dalle qualifiche (mentre durante la settimana sono previsti numerosi eventi collaterali). Il Gran Premio si svolgerà, come sempre, sul circuito di Misano Adriatico e accoglierà migliaia di appassionati di motociclismo, provenienti da tutto il mondo. Nella classe regina ci sono ottime probabilità di vedere in pista Pecco Bagnaia, dopo il pauroso incidente in Catalogna, mentre invece non ci sarà – a causa infortunio – il pilota di casa Enea Bastianini.

Per semplificare l’arrivo e il deflusso del pubblico dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, è stato messo a punto dalla Prefettura, insieme alle forze dell’ordine, un piano della viabilità che vedrà impegnati oltre 100 agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale dei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Lungo le strade saranno presenti, inoltre, gli steward per fornire assistenza e informazioni.

Tre zone d’accesso

Per agevolare l’arrivo al circuito e semplificare l’indicazione dei percorsi da seguire, sono state individuate tre zone di accesso, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi: rosso, per i possessori di biglietti Tribuna A-B-C-D- D TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Centrale, Paddock – Hospitality Pass Parking; giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold; verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

Come arrivare all’autodromo

Una apposita segnaletica provvisoria installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà le persone dirette all'autodromo con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse.

In previsione del notevole afflusso di pubblico, i percorsi principali di accesso alla zona gialla e verde sono stati individuati nell’area a monte di Misano, in maniera da snellire i flussi di traffico presenti nelle direttrici viarie principali (SS16 e strade provinciali). La zona rossa sarà accessibile prioritariamente dalla SS16. Per quanti arrivano dall’autostrada A14, è consigliata l’uscita di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Il deflusso al termine della corsa

Il deflusso sarà agevolato mediante l’utilizzo di strade nell’entroterra nei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano. Ad ogni area limitrofa al circuito corrisponderà un determinato percorso, individuato mediante segnaletica verticale appositamente posizionata che permetterà di raggiungere agevolmente i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica.

Zone off limits, da quando e chi è esentato

Le aree circostanti l’autodromo saranno interdette al traffico dal giovedì sera (7 settembre), fatta eccezione per i residenti, le forze dell’ordine e i possessori del pass parking.