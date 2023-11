Movente indecifrabile

Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni, è stata uccisa la notte del 3 ottobre scorso nei garage del condominio dove viveva. L’assassino ha infierito su di lei con 29 coltellate. Misterioso il movente, visto che la vittima non è stata derubata. Gli inquirenti stanno indagando sui rapporti familiari e hanno sentito a più riprese la nuora di Pierina, Manuela, il fratello e il padre di lei, l’amante Louis Dassilva e la moglie di lui. Il figlio di Pierina, Giuliano Saponi, è tornata a casa solo qualche giorno fa dopo un lungo ricovero seguito a un misterioso incidente: fu trovato quasi morto per la strada, non si sa se vittima di un investimento o di un’aggressione