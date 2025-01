Multati i manifesti per Gaza: "È un attacco politico"

Tre multe da 200 euro ciascuna (più 14 euro per la notifica di ogni multa) per aver affisso "manifesti non autorizzati" che pubblicizzavano il festival Al-Miftah, dedicato alla Palestina. L’evento si è tenuto a Rimini a ottobre, ma il conto delle multe presentato dai vigili è arrivato agli attivisti di Casa Madiba pochi giorni fa, tramite raccomandata. "Episodio che ci lascia increduli – attaccano ora gli attivisti di Casa Madiba e dell’associazione Rimini con Gaza – A chi potevano dare fastidio tre locandine del festival attaccate con lo scotch in piazza Pascoli su cassonetti dei rifiuti?". Per Casa Madiba e Rimini con Gaza le multe "rasentano il ridicolo". E "pare difficile derubricare il gesto al semplice eccesso di zelo di qualche agente troppo solerte o annoiato". Piuttosto, "ci sembra un chiaro messaggio politico che qualcuno ci ha voluto lanciare usando uno strumento amministrativo, come è oggi di moda, per attaccare il percorso pubblico di Rimini con Gaza, che nell’ultimo anno e mezzo ha coinvolto attivamente i cittadini riminesi in eventi di solidarietà con il popolo palestinese". I manifesti "pubblicizzavano la prima edizione di Al-Miftah, festival che in maniera totalmente indipendente, organizzato senza un euro di fondi pubblici e solo grazie all’autofinanziamento e al lavoro di tantissimi volontari, ha portato a ottobre a Rimini artisti da tutta Europa e dalla Palestina per una due giorni aperta a tutti. Molti degli artisti hanno rinunciato al loro cachet affinché tutto il ricavato venisse devoluto a progetti di cooperazione in Cisgiordania e nella striscia di Gaza". E "per ironia della sorte proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo inviato l’ultima parte delle donazioni".

Per gli attivisti le multe ricevute "per manifesti attaccati sotto la pioggia" sanno di beffa. "A Rimini, dove latitano iniziative culturali e sociali alla portata delle tasche di tutti, dove l’evento di punta è il Tour de France, sembra che sia un piccolo festival indipendente e solidale a dare fastidio. O forse a non essere gradita è la solidarietà con la Palestina. In tutti questi mesi abbiamo fatto il possibile per parlare di Gaza e ripetutamente sollecitato il Comune di Rimini. Che, se pensa di aver fatto abbastanza con la proiezione – su nostra proposta – sul Castel Sismondo, e l’approvazione di un pavido ordine del giorno in consiglio comunale, si sbaglia".

ma.spa.