Musei, Sassu si dimette. Nuovo direttore a gennaio

È durata meno di un paio d’anni l’avventura di Giovanni Sassu alla direzione dei musei di Rimini. Arrivato qui nell’aprile del 2022 da Ferrara, dove si occupava de Musei di Arte Antica e del Museo della Cattedrale, Sassu terminerà il suo incarico a dicembre. A darne notizia, ieri, è stato il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Dalla fine di quest’anno – spiega il primo cittadino – Giovanni non sarà più direttore dei nostri musei". "Una scelta la sua– precisa subito il sindaco – che è dettata da motivi personali e famigliari, e che per questo va ancor più rispettata e accolta, seppur con tanto dispiacere. Dispiacere perché in Giovanni abbiamo trovato oltre che un professionista di elevata caratura (e di questo ne eravamo già certi quando l’abbiamo scelto) anche una persona che è stato in grado di entrare in sintonia subito con la città, cogliendone le grandi potenzialità così come i vulnus".

Quello di Sassu non sarà un addio. "Le nostre strade non si divideranno: Giovanni continuerà a collaborare con i nostri musei – continua il sindaco – per alcuni progetti speciali, su tutti il restauro di uno dei capolavori del nostro museo come la Pietà di Giovanni Bellini, dando così continuità al lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico cittadino portato avanti finora in maniera egregia". Ma la sofferta decisione di Sassu costringe Palazzo Garampi a correre ai ripari, e a cercare da subito un sostituto. "Siamo già pronti a trovare chi dovrà raccoglierà la sua eredità – conferma il sindaco – In questi giorni sarà avviata la procedura pubblica per selezionare il nuovo direttore dei musei di Rimini, che sarà operativo già all’inizio del nuovo anno. Una chiamata a livello nazionale che ambisce a individuare una figura altamente qualificata, al pari del predecessore". Storico dell’arte, Sassu era arrivato a Rimini due anni con grandi aspettative da parte del Comune. E la volontà di Palazzo Garampi, come sottolineato dal sindaco, è quella di trovare come suo sostituto un’altra figura di grande spessore.

Intanto si lavora anche al futuro del Fellini Museum. L’intenzione del Comune è infatti quella di tornare ad assegnare, a partire dal 2025, il premio Fellini. E la scelta dovrà ricadere su un regista di fama mondiale, da coinvolgere con eventi e mostre in un anno in cui Rimini, insieme a Riccione, ospiterà anche il nuovo festival della serie tv organizzato dal ministero della cultura.