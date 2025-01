Musica da ’salotto’ allo spazio Biagioli

Rigore e Libertà con Viola Muzzi. Sarà la violinista ad aprire Nell’intimo, la rassegna musicale che si svolgerà l’ultimo sabato di ogni mese, nello spazio espositivo della Carlo Biagioli srl di Domagnano. L’iniziativa, voluta dal maestro Massimiliano Messieri e da Biagioli, trae la propria ispirazione da un desiderio. Che è quello di portare musica di alto livello in uno spazio intimo. Una forma di sperimentazione conosciuta in passato nei noti ‘concetti salotto’, molto in voga nel periodo Romantico. Ancora prima, nel ‘700, il nobile aveva l’uso di fare esibire l’artista tra la cerchia ristretta dei propri amici. Ad alternarsi nei vari concerti in programma musicisti di varie generazioni che eseguiranno brani di maestri del passato, con lo sguardo al futuro.