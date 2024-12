Nasce una nuova associazione culturale

E’ nata a San Giovanni l’associazione "Società e Cultura", costituita per affrontare alcuni problemi del paese marignanese. "L’associazione vuole rappresentare una voce propositiva, costruttiva, attraverso il dialogo, il dibattito _ spiegano i sostenitori _ e risvegliare quella dialettica fra i cittadini che in questi anni si è notevolmente affievolita". Questo lunedì 9 dicembre, presso la sala consigliare del Comune di San Giovanni in Marignano, alle ore 20,30, l’associazione si presenterà alla popolazione e proporrà "Idee per una viabilità alternativa e moderna". I soci fondatori hanno nominato presidente Roberto Filipucci.