Natale e cinema uniti. Ecco l’Oscar della vetrina

Dal 9 al 15 dicembre, le città di Rimini e Santarcangelo si trasformeranno in un vero e proprio set cinematografico natalizio con la prima edizione di “Natale nei Luoghi dell’Anima - Oscar della Vetrina”. L’evento, frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Santarcangelo, le associazioni Zeinta di Borg e Città Viva di Santarcangelo, e il maestro Andrea Guerra, intende celebrare la magia del Natale valorizzando il commercio locale con un tocco di creatività.

Inserito nel programma de I Luoghi dell’Anima, l’iniziativa coinvolgerà le prime 25 imprese di ciascuna città che aderiranno, regalando loro un kit per l’allestimento di vetrine a tema cinematografico natalizio. Grazie a questo omaggio, commercianti e artigiani avranno l’occasione di dare libero sfogo alla fantasia, contribuendo a rendere ancora più suggestive le vie cittadine.

L’evento culminerà il 20 dicembre, con l’assegnazione del prestigioso “Oscar della Vetrina” alla migliore interpretazione del tema proposto. Il riconoscimento, oltre a premiare l’estro e l’impegno dei partecipanti, rappresenta un simbolo di rinascita per il commercio locale, incentivando lo spirito di comunità e la partecipazione attiva dei cittadini. Andrea Guerra, promotore dell’iniziativa, ha sottolineato come questa edizione inauguri una nuova stagione di cooperazione tra associazioni: "Volevamo creare qualcosa di unico che unisse cultura e commercio" .Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, ha espresso entusiasmo per questa sinergia: "Abbiamo sempre creduto nella collaborazione come strumento per dare nuova forza al commercio locale". Un sentimento condiviso anche da Andrea Amadei, Presidente di Zeinta di Borg: "Natale nei Luoghi dell’Anima non è solo una celebrazione della creatività, ma anche un modo per trasmettere il calore delle nostre tradizioni". Il pubblico avrà inoltre un ruolo attivo, votando la vetrina preferita sui profili Instagram delle due associazioni. Con il sostegno di Rivierabanca Credito Cooperativo, "Natale nei Luoghi dell’Anima - Oscar della Vetrina" promette di diventare un appuntamento imperdibile per vivere il Natale in modo originale e coinvolgente.

Federico Tommasini