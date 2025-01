"Nei ristoranti c’è il pienone"

"Le aspettative in vista del Sigep da parte del mondo della ristorazione riminese – spiega Gaetano Callà, presidente Fipe, federazione pubblici esercizi – sono molto alte. Questo per il fatto che il Salone internazionale della pasticceria e del gelato artigianale è forse l’evento clou tra le manifestazioni fieristiche. Un evento che per i circa mille tra ristoranti e pizzerie aperti in questi giorni nell’intera provincia non si esaurisce nei ’soli’ quattro giorni di fiera, ma parte già diversi giorni prima, e termina dopo ’grazie’ alla presenza sul territorio di tecnici, allestitori e operai. Molti ristoranti faranno i doppi turni per soddisfare tutte le richieste".