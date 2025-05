Nek, Renga, Irama e tanti altri: estate da hit

Una città invasa dalle note di "Riccione City Music 2025". Quattro le rassegne che, come annunciato ieri dagli assessori al Turismo e alla Cultura, Mattia Guidi e Sandra Villa, sono state pensate per tutte le età e i gusti. Ai nomi annunciati come quelli di Nek, Francesco Renga, Alex Britti, Irama e Anna, Guè e Luchè, se ne aggiungo tantissimi altri, come Gemelli Diversi, Giuliano Palma, Mario Venuti, Antonella Ruggero, Billy Cobham e Andrea Mingardi.

Si comincia con "Albe in controluce, concerti al sorgere del sole che, oltre all’annunciata Syria affiancata dal chitarrista Tony Canto, si esibirà il 22 giugno nella spiaggia libera del Marano (zona 133). Sarà anticipata dal ballerino Kledi che interpreterà il Bolero di Ravel con i danzatori della MM Contemporary Dance Companiy su coreografie di Michele Merola. Spettacolo che come annuncia la sindaca Daniela Angelini: "segna il cambio di passo della Notte Rosa riccionese".

In luglio seguiranno Mario Venuti (il 6 nella zona 75) e La Niña (il 27 sempre al Marano), in agosto Cesare Picco (il 3 nella spiaggia 86-87), Giorgio Poi (il 10 alla zona 20), e Antonella Ruggiero (il 17 nella spiaggia libera di fronte piazzale San Martino).

Nomi di spicco in piazzale Roma, dove al posto delle scorse sette serate del contest "Riccione on stage", si terranno sei concerti completi per un budget che si aggira sui 200mila euro. In agosto per "Riccione Summer Music, oltre a Nek atteso il 5, si esibiranno, Francesco Renga (il 7), che festeggerà i 25 anni del suo primo album, Gemelli Diversi (l’11), Giuliano Palma (il 14), Alex Britti (il 20), nonchè uno speciale artista a sorpresa il 21 agosto.

Spazio anche al Versus festival, al Parco degli Olivetani, dove tutte le serate saranno a pagamento. In cartellone ad agosto: Irama (l’1), Anna e Guè (il 2), Luchè, Silent Bob, Sick Budd (l’8) e Lazza (il 13). Spettacolo speciale col Teenage Dream (il 9) per un party collettivo.

Cresce intanto l’attesa per la terza edizione di Riccione Summer Jazz, che l’associazione Gaspare Tirincanti con la direzione artistica del noto sassofonista Mario Marzi, proporrà in piazzale Ceccarini. I concerti, sostenuti da Romagna Acque e dall’imprenditore Gualandi, vedranno esibirsi in luglio Billy Cobham Quintet (il 26), I Patagarri (il 27, unico concerto a pagamento e in programma al parco degli Olivetani), Myo Orchestra con Stefano Bedetti e Nico Gori (il 28), Francesca Tandoi (il 29), Paolo Fresu & Omar Sosa (il 30), Andrea Mingardi in dialogo con Marino Bartoletti (il 31).

In agosto Michel Godard con Tino Tracanna e Francesco D’Auria (l’1), Hermon Mehari Quintet (il 2) e Stefano Di Battista Quartet (il 3)". Durante la presentazione dei concerti Kledi, in collegamento col Palaturismo non ha escluso altre collaborazioni con Riccione.

Nives Concolino