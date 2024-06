Nel mare degli eventi. La ‘divina’ si tuffa tra le star della passerella del Wellness

Secondo giorno di Rimini Wellness e ancora tanto sport e benessere nei padiglioni della Fiera. E’ andato in scena ieri il capitolo numero due dell’appuntamento con il fitness in riviera, arrivato alla sua diciottesima edizione. Quest’anno il Wellness annuncia un palinsesto di eventi che coniugano lo sport con l’innovazione e il benessere fisico e mentale. Ad inaugurare la giornata i saluti del vice ministro del Made in Italy Valentino Valentini che è intervenuto dal palco dell’evento. "Le tradizionali imprese italiane del comparto sportivo sono di qualità assoluta e hanno fatto del wellness una bandiera. Oggi però non basta dire quanto siamo belli e quanto siamo buoni. Per competere sui mercati internazionali servono innovazione tecnologica, fare filiera e una ricerca costante sul consumo e la capacità di esportare facendo fronte alle varie difficoltà economiche". Ed è proprio in questo panorama che si inserisce Rimini Wellness. "Rimini e la sua Fiera sono al centro della valorizzazione dei prodotti made in Italy e non solo nel fitness - continua il viceministro -. Del resto parliamo di una realtà che da sempre è capace di attrarre turismo, una realtà sensibile ai cambiamenti e capace di essere inclusiva con tutti".

Non solo sport, al centro della manifestazione anche tanto turismo. Il wellness sta diventando sempre di più un asset importante per la promozione turistica dei territori. I dati mostrano che il benessere e la cultura sono due leve fondamentali che orientano le scelte quando si pianificano viaggi o si organizzano le vacanze. E’ stato questo quello che è scaturito primo appuntamento con gli Stati generali del fitness e wellness. La sfilata dei grandi campioni dello sport che sono stati invitati alla kermesse sembra non terminare più. Dopo Ronnie Coleman e Andrea Presti arriva anche la star del nuoto Federica Pellegrini che ieri pomeriggio dal palco della Wellness Arena ha lanciato Fit.fe, il brand da lei fondato e inserito nel mondo della beauty routine per il pre e post workout. "Prendersi cura di sé come donna e non solo come atleta è la chiave di tutto, è fondamentale per preformare in ogni ambito nella vita". Queste le raccomandazioni della stella del nuoto italiano sull’importanza di se stessi nello sport e nella vita.

Federico Tommasini