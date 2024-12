New Factor porta Melinda nei distributori automatici

Siglato l’accordo tra la New Factor, azienda riminese attiva nel settore dei trasformati a base di frutta nei distributori automatici, e Melinda Lab. La società di Cerasolo commercializzerà i prodotti del consorzio della Val di Non nel segmento dei distributori automatici.

L’accordo consolida ulteriormente la presenza sul mercato di entrambi i soggetti venendo incontro, in modo ancora più efficace, alle aspettative dei consumatori. Il progetto rappresenta un ulteriore esempio dell’importanza delle alleanze strategiche che si impongono come le soluzioni più idonee per far aumentare la presenza dei marchi in tutti i canali e meglio intercettare i consumatori, le loro preferenze e le loro scelte di acquisti. "Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal primo marchio del settore dei prodotti ortofrutticoli in Italia per una partnership che può soddisfare le reciproche esigenze e aspettative e che potrebbe offrire, a entrambe le imprese, eventuali collaborazioni in diverse progettualità" spiega Alessandro Annibali, amministratore delegato di New Factor.

New Factor è una società punto di riferimento nel comparto della frutta secca, presente a livello nazionale nelle principali catene distributive.

Melinda Lab è la business unit del consorzio Melinda dedicata allo sviluppo di prodotti trasformati naturali a base di frutta che conservano la naturalità e il gusto.

f. t.