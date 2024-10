Nicolini, una vita per il cinema e la tv

Santarcangelo rende omaggio a Flavio Nicolini, il grande scrittore e sceneggiatore per il cinema e la televisione. In occasione dei cent’anni dalla nascita di Nicolini (scomparso nel 2015), proseguono in città le iniziative in ricordo dell’artista dopo i primi eventi dello scorso febbraio. Sabato alla galleria della biblioteca si terrà l’inaugurazione della mostra 100 per Flavio Nicolini. Sondaggi d’archivio sul cinema e sulla tv, curata da Gianfranco Miro Gori in collaborazione con Simonetta Nicolini, figlia di Flavio. Il taglio del nastro sarà alle 17,30, poi – sempre in biblioteca – ci sarà l’incontro In principio erano il cinema e la didattica: poi fu televisione, condotto dallo stesso Miro Gori.

Le iniziative proseguiranno sabato 23 novembre con l’incontro Flavio Nicolini e l’avventura della psicoanalisi, al quale interverrà anche Massimo Eusebio, che condurrà il pubblico in una riflessione sul primo Freud e su alcuni frammenti della miniserie Il giovane dottor Freud (1982), scritta per la televisione proprio da Nicolini. Martedì 26 novembre un altro appuntamento dedicato allo scrittore, con l’incontro Viaggio nella memoria e negli affetti tra due amici. Alla serata parteciperà lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, che ripercorrerà la sua amicizia con Flavio, in dialogo con Simonetta Nicolini.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti: è consigliata la prenotazione chiamando il numero di telefoneo 0541.356.299 o scrivendo una mail a biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it