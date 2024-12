Nidi, nuovo spazio per 12 bambini

Un nuovo nido è apparso nel cielo della Valmarecchia. In contemporanea ai "festeggiamenti" per i 53 anni sulla legge degli asili nido, a Villa Verucchio è stata inaugurata la terza sezione de "Il Grillo Parlante". Dal prossimo gennaio accoglierà 12 bambini, portando il numero totale a 51. L’esigenza di una nuova sezione è nata dalle lunghe liste di attesa degli ultimi tre anni e dalla conseguente impossibilità per molte famiglie di accedere a questo servizio. L’assessore Claudia Pazzini ha disposto ogni risorsa possibile per rispondere celermente a questa necessità dei verucchiesi. "Il nido è il primo spazio fuori dalla casa dove i bambini intraprendono i primini e significativi passi nel mondo. E permette a genitori di costruire nuove relazioni" le parole della sindaca Lara Gobbi.