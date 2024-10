"No a piazza Marini senz’auto. Già così i parcheggi sono pochi"

Filippo Sacchetti l’aveva annunciato già in campagna elettorale: piazza Marini va pedonalizzata. E l’amministrazione di Santarcangelo ci sta già lavorando: ottenuti 230mila euro (dal ministero dell’Interno) per progettare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza idraulica, chiederà un finanziamento alla Regione per l’intervento, che costerà 3 milioni. Il sindaco ha assicurato che tutti i posti auto che verranno a mancare, con piazza Marini pedonalizzata, saranno recuperati in altre zone della città.

Ma il progetto dell’amministrazione preoccupa i commercianti del centro e le associazioni di categoria. A partire dalla Confesercenti. "Piazza Marini – ricorda l’associazione – è sempre stata storicamente interessata dal commercio e dal traffico". Ed è "un’area vitale per la sosta veloce di chi, residenti e non, necessita di recarsi in uffici, banche, ambulatori, scuole così come in negozi e locali". Anche perché "via Andrea Costa, rimane l’unica strada di collegamento interno al centro, in alternativa alla via Emilia e alla via Cupa. Un’arteria essenziale". E pedonalizzare piazza Marini significherebbe quindi convogliare altrove il traffico. "Ben vengano gli interventi migliorativi in piazza Marini – prosegue Confesercenti – Ma ricordiamoci che, per far sopravvivenza il centro e dare risposte ai problemi del commercio, favorire la raggiungibilità della città e garantire spazi per la sosta è l’unica soluzione. A Santarcangelo già adesso i parcheggi sono ampiamente insufficienti". E toglierne altri, senza le alternative adeguate, sarebbe un autogol. Inoltre "in campagna elettorale avevamo avuto ampie rassicurazioni sul fatto che non verranno a mancare altri parcheggi in centro. Noi chiediamo, da subito, che ne vengano fatti altri". Già, ma dove? Per l’associazione resta ancora valido "il progetto del raddoppio del parcheggio Francolini", realizzando un altro piano (interrato o sopraelevato). E va migliorata la segnaletica "per far sì che vengano utilizzti di più altri parcheggi, come l’area Campana".

Sulla questione interviene pure Alex Bertozzi, il presidente di ’Città viva’ (l’associazione delle attività del centro): "Per i nostri associati i posti auto in prossimità del centro sono una condizione fondamentale. Se il progetto prevede di continuare con la pedonalizzazione, prima vanno trovati altri stalli, possibilmente in numero superiore a quelli che si vanno a togliere e non troppo distanti dal centro. E andrà rivista la viabilità. Confido che l’amministrazione si confronti con tutte le associazioni per trovare la soluzione migliore, evitando ciò che è accaduto in alcuni comuni vicino a noi dove non si è pensato prima di affrontare il problema dei parcheggi.