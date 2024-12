"Non rovinerà la ‘cartolina’"

"Io sono favorevole alle pale eoliche al largo di Rimini – specifica il riminese Marco Leonardi –. Non credo che rovinino il paesaggio che si vede dalla spiaggia. Penso invece all’energia pulita prodotta a costo zero. Fosse per me ne metterei una anche nel giardino di casa mia, così come i pannelli fotovoltaici, tutti sistemi che producono energia senza dispendi economici". Leonardi continua dritto verso la sua strada: per lui le pale eoliche sono fondamentali per la transizione energetica del paese. "Certo, bisogna pensare all’inquinamento e all’ecologia, non dobbiamo dimenticare che tutta l’energia prodotta da queste pale è gratis e pronta per essere utilizzata".