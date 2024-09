Nòt Film Fest al via. Cento opere in rassegna

Da domani all’11 settembre, Santarcangelo si trasformerà nel cuore pulsante del cinema indipendente internazionale con la settima edizione del Nòt Film Fest. La presentazione di ieri al cinema Fulgor di Rimini – in presenza dei direttori artistici Alizé Latini e Giovanni Labadessa, del sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e dell’assessore alla Cultura di Rimini Michele Lari – ha evidenziato il carattere avanguardistico della rassegna. Sempre ieri, al Fulgor, è stata proiettata l’anteprima internazionale di The Duel, dark comedy con protagonista Dylan Sprouse e diretta da Justin Matthews e Luke Spencer Roberts.

La rassegna inizierà domani con la opening night allo Sferisterio di Santarcangelo, alle 18. A seguire, alle 20.30, My First Film di Zia Anger, proiettato in collaborazione con Mubi, il servizio di streaming globale, casa di produzione e distribuzione di film, che ha la missione di valorizzare il grande cinema, soprattutto quello indipendente. "Il programma del Nót Film Fest – spiega Labadessa – vedrà 100 opere in concorso, di cui 91 anteprime, divise in 14 categorie competitive. Come ogni anno, abbiamo riunito una giuria eccezionale composta da 21 professionisti provenienti da 8 paesi, tra cui spiccano Francis Chapman, vincitore al Sundance e nominato all’Oscar, Nicola Smith, produttrice di film proiettati ai festival di Venezia, Cannes, Toronto e New York, e Nell Williams famosa per i suoi ruoli nel Trono di Spade e nel film della A24 Huntington". A concludere la giornata di domani la Silent Disco Party, alle 24, sempre allo Sferisterio. Si continua sabato mattina con lo svolgimento, al C’entro Cinema, di un workshop dedicato a un settore specifico della settima arte. Tra gli ospiti dei vari talk Brando Pacitto e Ainé. Fulcro del festival, le proiezioni che avranno ogni pomeriggio tra le 15 e le 17 al C’entro Cinema. "Il motto Unstamed, Unseen, Unstoppable – precisa Latini – è un augurio e una presa di coscienza: indomito, non visto dai più, ma nonostante tutto inarrestabile, è il cinema che promuoviamo, nonché il festival che costruiamo e sogniamo". Il festival si impegna per abbattere qualsiasi tipo di barriera, sia a livello concettuale e artistico, sia a livello fisico. Saranno organizzati i ‘music&drinks’, allo Sferisterio alle 18, durante i quali il pubblico avrà la possibilità di avvicinare le maestranze e gli ospiti.

Andriy Sberlati