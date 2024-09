Novità nei parchi tematici. Premio da 700 euro ai lavoratori

Un premio per 300 dipendenti del Gruppo Costa Edutainment al lavoro nei parchi della Riviera romagnola: Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in miniatura. A un anno dall’aspro confronto tra sindacati e azienda, si è chiuso un percorso che ha portato a sottoscrivere il primo contratto integrativo del polo adriatico di Costa Edutainment spa. A sottolineare la rilevanza dell’accordo sono gli stessi sindacati Filcams Cgil e Fisascat Cisl Romagna. I 300 dipendenti dei quattro parchi "godranno di condizioni migliorative – spiegano i sindacati – rispetto ai contratti collettivi nazionali, riguardo sia le retribuzioni che gli aspetti normativi". In particolare "oltre alle speciali maggiorazioni per gli stagionali (già ottenute nel 2023), sono stati riconosciuti per gli annuali i buoni pasto e un premio di risultato fino ad un massimo di 700 euro annui. Per tutti viene inoltre prevista una particolare indennità chilometrica per le trasferte".

Per quanto riguarda i diritti "è stato potenziato il diritto di precedenza per gli stagionali e vengono ampliate le casistiche per le quali il dipendente può ottenere il part-time in particolari situazioni familiari". Per l’orario di lavoro "è istituita una banca ore che sarà gestita sulla base delle esigenze di recupero dei lavoratori". "Siamo molto contenti di essere giunti alla firma dell’accordo a valle di una trattativa dialettica, collaborativa e proficua" dice Giuseppe Costa, presidente del Gruppo.

Andrea Oliva