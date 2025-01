Numero e costi delle trasferte dei segretari di Stato. Repubblica Futura ne chiede conto al governo

Repubblica Futura mette nel mirino le trasferte dei segretari di Stato. Con una interpellanza il partito di opposizione chiede conto al governo del numero delle trasferte o delle missioni internazionali "svolte dai membri del Congresso di Stato, suddivise per titolare, con riferimento a motivazione, durata, e mezzi di trasporto utilizzati nel corso degli anni 2023 e 2024". Ma anche il numero delle trasferte o missioni "alle quali hanno preso parte i componenti degli staff delle segreterie di Stato, dei direttori di Dipartimento o dei consulenti, suddivise per delega politica, con riferimento a motivazione, durata, e dei mezzi di trasporto utilizzati nel corso degli anni 2023 e 2024".

Poi i conti. Rf, infatti, chiede di conoscere "le spese totali per lo svolgimento delle trasferte o delle missioni, comprendendo altresì i costi connessi a carico dell’amministrazione, quali a titolo esemplificativo diarie, spese per il personale a supporto e veicoli pubblici a disposizione nel corso degli anni 2023 e 2024". E anche "il costo relativo alla manutenzione dei veicoli utilizzati per finalità istituzionali in attività fuori della Repubblica di San Marino inclusivo di tutte le spese per il personale, carburante, autostrada, manutenzione straordinaria nel corso degli anni 2023 e 2024. E le spese totali per ospitalità di ogni segreteria di Stato".

Rf vuole anche sapere "quali siano i soggetti istituzionali che abitualmente utilizzano per i propri spostamenti all’interno di San Marino i veicoli ed il personale della Pa".