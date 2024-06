Nuoto artistico, Verbena tra le star in Europa Sammarinese 5ª nella finale del "Solo tecnico"

Comincia con un ottimo 5° posto nella finale del "Solo tecnico" l’avventura di Jasmine Verbena agli Europei di nuoto artistico in corso a Belgrado. L’atleta sammarinese, con una buonissima esecuzione della sua routine tecnica, ha totalizzato un punteggio di 221.8583, che gli è valsa la quinta piazza continentale alle spalle delle rappresentanti di Austria, Germania, Olanda e Georgia. Davanti protagoniste importanti come Alexandri (vincente con 260.5967), Bleyer, Steenbeek e Alavidze. Dietro atlete di altrettanto valore come Karangelou e Ungor, oltre che Swatman, Freund e Valentina Bisi, la prima delle italiane. E l’avventura non è finita qui, perché oggi a Belgrado ci sarà un altro appuntamento di grande prestigio per Verbena, vale a dire la finale del "Solo libero", alla quale ha avuto accesso grazie al quarto posto ottenuto nelle eliminatorie (214.9209) dietro ad Alexandri, Bleyer e Steenbeek. La sammarinese, seguita dal direttore tecnico Simona Chiari e dalla nutrizionista Lucia Rossi, proverà a scrivere una pagina storica del nuoto artistico biancazzurro nella finale a 12 che partirà alle ore 10.30.