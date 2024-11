Nuova centrale: 25mila interventi gestiti dai vigili

Quasi 35mila le chiamate arrivate e 25.624 gli interventi gestiti. Sono alcuni numeri della nuova centrale radio operativa della polizia locale di Rimini, inaugurata giusto un anno fa. Per restare ai numeri, la centrale, collegata a 325 telecamere, ha visionato oltre 2,8 milioni ore di filmati, fornendo agli agenti di polizia locale materiale prezioso per 159 indagini e attività. Ma in questo primo anno, la nuova centrale operativa dei vigili di Rimini ha anche svolto un ruolo di primo piano sia nelle operazioni di rilevamento degli incidenti stradali (1.274) ,sia nel coordinare le rimozioni dei veicoli in sosta vietata (4.363). "L’alta connettività, la digitalizzazione delle operazioni, la gestione avanzata della videosorveglianza fanno della centrale – assicura l’assessore Juri Magrini – un punto nevralgico per la sicurezza cittadina".