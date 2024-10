Nuova Marecchiese, ora si corre al ministero

Gli amministratori della Valmarecchia hanno fatto visita al viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, per parlare del futuro della statale Marecchiese, insieme ai funzionari Anas. Presenti negli uffici di Roma c’erano alcuni rappresentanti dei comuni di Novafeltria, San Leo, Casteldelci e Talamello, collegati tutti gli altri via web, compreso il comune di Rimini. "Un incontro molto interessante. Finalmente dopo 40 anni si iniziano a vedere dei risultati concreti per il futuro della nostra viabilità di vallata – dice Monia Amadei, assessore all’urbanistica di Novafeltria presente all’incontro (candidata alle prossime regionali a sostegno di Elena Ugolini con FdI, ndr) – L’Anas ha presentato un quadro esigenziale molto avanzato, pronto per la realizzazione di un progetto dettagliato. Ha presentato tutti gli scenari possibili anche con i vari tratti per superare e mettere in sicurezza i centri abitati, le ipotesi di costo, i vincoli e tutte le possibili variabili".

Tra gli obiettivi di Anas, quello di procedere a stralci funzionali. Il primo riguarderà contemporaneamente la bassa e l’alta valle, con la zona di Sant’Ermete e Ponte Prena. Ma ancora restano incerti i tempi di inizio dei lavori. "Speriamo che l’incontro di Roma con il viceministro, Anas, il ministero delle Infrastrutture e gli amministratori possa accellerare le tempistiche sulla realizzazione della Marecchiese – dice il comitato Valmarecchia Futura – La campagna elettorale è un aiuto in questo momento per la nostra storica battaglia. Adesso è il tempo della concretezza. Aspettiamo di poter conoscere in maniera approfondita le ipotesi per poter dare un’opinione. Vogliamo tutti una Valmarecchia diversamente connessa con i servizi e il territorio circostante. È bene ora condividere con le comunità le soluzioni prospettate, per eventuali osservazioni". Il viceministro Bignami si è subito reso disponibile a incontrare i cittadini: entro fine mese sarà ospite a Novafeltria. Rita Celli