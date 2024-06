Nuova vita per il ’Big’. A Marebello arriva uno staff-hotel: "Posti letto per gli stagionali"

Due anni fa, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad aveva lanciato la proposta: "Trasformare le vecchie colonie in staff-hotel" dedicati ai dipendenti del settore turistico in cerca di alloggi per la stagione. Un progetto ambizioso, ma nel frattempo diversi staff-hotel hanno effettivamente visto la luce in città. Tra questi c’è l’hotel Big di via Siracusa, a Marebello, che ha preso il posto dell’ormai ex hotel Gobbi, finito due anni fa nell’occhio del ciclone per una brutta vicenda di truffe ai danni di ignari vacanzieri. Acqua passata. L’albergo adesso ha voltato pagina e, con la nuova gestione subentrata proprio in questi giorni, si prepara al rilancio e a riaprire finalmente i battenti. Un nuovo inizio per una struttura che negli ultimi anni è passata attraverso varie traversie.

Alla guida di questa nuova avventura c’è un’imprenditrice romagnola che ha deciso di focalizzarsi in particolar modo sull’accoglienza di lavoratori stagionali, anche loro strangolati dal caro-affitti e dalla difficoltà nel trovare una sistemazione. "Stiamo sbrigando gli ultimi adempimenti burocratici, l’idea è quella di essere pienamente operativi entro i primi dieci giorni di luglio – spiegano dalla nuova gestione –. Nel frattempo stiamo già raccogliendo diverse richieste, sia direttamente dagli stessi lavoratori stagionali che dai gestori delle strutture in cui prestano servizio. L’idea è quella di offrire un servizio estremamente richiesto da chi arriva in Romagna per fare la stagione: cuochi, camerieri, pizzaioli, receptionist, barman, in generale lavoratori del settore alberghiero e turistico. Da noi avranno la possibilità di prenotare un posto letto e di convididere una camera insieme ad altri lavoratori per tutta la durata della stagione o in base alle loro effettive esigenze". Il tutto, naturalmente, a tariffe vantaggiose e sostenibili per dei dipendenti stagionali. "Parliamo di cifre che possono andare da 15 a 20 euro a notte per un posto letto. Siamo convinti che il servizio funzionerà bene andando ad offrire un sostegno importante al tessuto imprenditoriale locale, messo fortemente in crisi dalla difficoltà nel reperire personale. Un fenomeno su cui incidono, in parte, anche i prezzi proibitivi degli alloggi e il fatto che non tutte le strutture ricettive, specialmente quelle più piccole a conduzione familiare, hanno a disposizione delle camere da riservare al personale".

Qualche settimana fa, si era parlato della possibilità di trasformare il Big in un centro di accoglienza per migranti, a seguito dell’interessamento all’acquisto di una cooperativa riminese attiva nel campo. Ipotesi contro la quale era insorto un comitato cittadino – preoccupato dal possibile arrivo di richiedenti asilo – ma che che al momento sembra essere tramontata per lasciare, almeno per questa stagione, spazio ad uno staff-hotel che nei prossimi giorni dovrebbe finalmente spalancare le proprie porte.

l. m.