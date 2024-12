Nuove sanzioni del codice della strada: al via l'operazione Alcohol & Drugs

Automobilista avvisato, mezzo salvato... Un proverbio che qualunque conducente farebbe bene a tenere a mente. Da oggi, infatti, entrano in vigore le nuove disposizioni contenute nel codice della strada, che inaspriscono pene e sanzioni per chi si rende protagonista di comportamenti non appropriati alla guida. I controlli saranno serrati, fin da subito.

Dalla prossima settimana, infatti, scatterà un’operazione a livello europeo denominata "Alcohol & Drugs", organizzata dal network delle polizie europee Roadpol. Dal 16 al 22 dicembre, a Rimini così come nel resto d’Italia, saranno previsti controlli a tappeto che vedranno impegnate le pattuglie della polizia stradale su tutte le strade e autostrade del Paese. Gli accertamenti saranno tesi in particolar modo a stanare chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo o dopo aver assunto stupefacenti.

Ufficialmente l’operazione non è legata all’entrata in vigore del codice della strada, ma rappresenterà comunque un banco di prova importante per le nuove regole introdotte dal Governo, soprattutto quelle riguardanti l’abuso di alcol e droga alla guida. Massima attenzione, dunque, a mettersi in macchina dopo aver bevuto.

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6mila euro) e sospensione della patente da uno a due anni.

Tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti. Chi viene trovato alla guida drogato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test. Giro di vite anche per chi supera i limiti di velocità e per la guida con telefonino.