Nuovi affitti a caro prezzo: se ne va un terzo dello stipendio. Giovani e famiglie chiedono aiuto

Un terzo dello stipendio se ne va nell’affitto. È questa l’amara analisi dei dati che emerge dal report del Sole 24 ore sul peso medio dei nuovi contratti di affitto sui redditi da lavoro dipendente nei capoluoghi di provincia italiani. Negli ultimi 5 anni e solo prendendo come riferimento i nuovi contratti di affitto a lungo termine, in Italia il peso del canone sugli stipendi è passato dal 31,6% al 35,2 per cento, con un aumento del 3,6%. A Rimini questo valore si attesta sul 33,6% con una crescita dello 0,4%, meno della media nazionale. C’è chi sta molto peggio. A Milano un nuovo affitto costa in media 1.122 euro, a Firenze 967 euro e a Bologna 947. A Rimini secondo il report ci si ferma a 556 euro. Resta il fatto che le nuove locazioni sono rincarate più dell’indice generale dei prezzi, complici anche la corsa agli affitti brevi.

Secondo l’assessore al bilancio, Juri Magrini, i valori riminesi dipendono "da diversi fattori, come dal minore impatto degli affitti brevi sul nostro mercato rispetto all’esplosione che si è verificata in altre realtà turistiche. Pur essendo in crescita anche sul nostro territorio, le locazioni brevi infatti rappresentano ancora un fenomeno contenuto, anche in considerazione dell’abbondante offerta ricettiva. Inoltre i redditi si mantengono costanti e dunque in grado di assorbire una parte del peso inflattivo. Ciò non toglie che anche a Rimini più un terzo dello stipendio se ne va nell’affitto, rendendo complicato in particolare per i giovani o per le famiglie numerose trovare affitti sostenibili". Lo dimostra anche l’aumento degli affitti a canone concordato, in crescita negli ultimi cinque anni di oltre il 6%. Su questa direzione abbiamo investito nel bilancio attraverso il Patto per la casa e le aliquote Imu agevolate".