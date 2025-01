"Nuovi alloggi e una Fondazione"

Nell’incontro con il vescovo, Jamil Sadegholvaad ha ribatito la necessità di "risorse pubbliche affinché i privati siano incentivati a mettere a disposizione le loro case". E ha ricordato gli interventi del Comune. "Entro il 2026 Rimini, grazie a Chiara Bellini, avrà un nuovo studentato. E speriamo di poterne annunciare un altro entro qualche mese". Ha ricordato che "un anno e mezzo fa il Comune ha lanciato il suo piano ‘Casa Rimini’ (grazie Kristian Gianfreda): il nuovo patto di Comunità per le Politiche abitative della città 2023-2027. Un pacchetto straordinario di 30,6 milioni per incrementare l’offerta complessiva di alloggi agevolati di 663 unità".

Il sindaco ha concluso con una proposta: "il Patto ‘ Casa Rimini’ potrebbe trovare un upgrade in una Fondazione per la casa in cui partecipi ad esempio anche la Diocesi di Rimini. Ma tutto quello che possiamo proporre, anche di nuovo, deve avere una sponsa necessaria e obbligatoria nel cuore di persone generose".