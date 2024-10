Nuovo acquedotto in viale Bellini

Una nuova condotta idrica in zona porto, lungo viale Bellini, nel tratto compreso tra viale Dante e viale Rimini. I lavori coordinati da Hera sono iniziati. L’intervento, che prevede la posa di una tubazione in Pvc lunga 200 metri, è funzionale alla realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale e al rinnovo delle banchine portuali lungo il canale. Il cantiere durerà due mesi, meteo permettendo. "L’intervento in viale Bellini è solo uno dei tanti che il Comune ha pianificato in collaborazione con Hera per rinnovare le infrastrutture idriche – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. È fondamentale intervenire su reti obsolete per garantire un servizio migliore alla cittadinanza".