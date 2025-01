Nuovo centro per il contrasto alla povertà

A Rimini nasce il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà, un progetto innovativo per supportare i più fragili. In via De Warthema, il centro offre servizi essenziali come docce, lavanderia e consulenze, insieme a percorsi di reinserimento sociale e il servizio ‘Homeless Rights’. Un’Equipe Marginalità garantisce un’assistenza integrata, con unità di strada e spazi dedicati alle donne vittime di violenza. “Un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e terzo settore,” dichiara l’assessore Kristian Gianfreda.