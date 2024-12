Oggi fiaccolata in centro e candele in vetrina. Mercoledì il rosario alla chiesa Collegiata

Dopo la fiaccolata di sabato a San Vito, oggi a Santarcangelo ci sarà un altro momento di raccoglimento per Luca Perazzini e Cristian Gualdi. A partire dalle 18 in centro i negozianti accenderanno candele e luci nelle vetrine, invitando a fare altrettanto tutti i santarcangelo con candele e ceri sulle finestre e sui balconi. Attesi in via Saffi – che sarà illuminata da due file di luci – anche i parenti dei due alpinisti. Mercoledì alle 19, alla chiesa Collegiata, si terrà la veglia di preghiera per Luca e Cristian. I famigliari hanno deciso di far celebrare un rosario unico vista l’amicizia che li univa. Giovedì i funerali, celebrati dal vescovo: alle 10 a San Vito quello di Luca, alle 15 alla Collegiata quello di Cristian.