Oggi il primo consiglio: il presidente sarà Mauri

La giunta è fatta. Anche se per Filippo Giorgetti non sono mancati i problemi, specie con la Lega. Il rieletto sindaco al Carroccio aveva chiesto il nome di una donna per un posto in giunta, pronto a riconfermare l’assessore uscente Flaviana Grillo. Ma la Lega ha messo sul tavolo di Giorgetti altri nomi. E per questo la Grillo, tagliata fuori dalla giunta, ha deciso di abbandonare il partito, non risparmiando accuse ai vertici della Lega. L’unica consolazione per il Carroccio: Cristiano Mauri, altro assessore uscente, unico consigliere eletto per la Lega, rivestirà il ruolo di presidente del consiglio. Questo l’accordo raggiunto in maggioranza. Il primo consiglio comunale di Bellaria si terrà oggi (inizio alle 18), uno dei primi atti sarà proprio l’elezione del presidente, e per Mauri non dovrebbero esserci colpi di scena. Sui banchi di maggioranza entreranno 5 nuovi consiglieri, al posto di quelli promossi in giunta da Giorgetti. Il gruppo consigliare di Forza Italia, il primo partito in città, sarà tutto al femminile: a Giada Giorgetti si affiancheranno Giuseppina Tresca, che prenderà il posto del nuovo assessore Francesco Grassi, e Silvia Pozzi, che subentra a Roberto Maggioli, che avrà il ruolo di capo di gabinetto. Al posto di Adele Ceccarelli, riconfermata assessore, per la lista civica ’Siamo per Bim’ entra Alessandro Caputo, 23 anni. Nella lista ’Noi per Filippo Giorgetti’ entrano Francesco Valloni, 18 anni appena (il più giovane del consiglio) al posto di Milena Casali, e Michele Neri, che subentra così a Ivan Montincelli. Infine per Fratelli d’Italia sarà Francesco Vasini a sostituire in consiglio Nicola Missiani, nominato vicesindaco da Giorgetti.