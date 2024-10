Oggi sarà svelata la stagione all’Astra

Si alza il sipario sulla rassegna invernale del teatro Astra di Bellaria. ‘Una stagione dell’altro mondo’ che verrà presentata questa sera alle 21 sul palco di viale Guidi. Una presentazione che offrirà agli spettatori un assaggio degli spettacoli che verranno presentati durante la stagione e per l’occasione Silvio Canini, fotografo e artista bellariese, proporrà per la prima volta il suo spettacolo ‘Alieni maledetti’. Un evento pubblico aperto a tutta la cittadinanza in cui interverranno il sindaco Filippo Giorgetti, Sergio Canneto direttore artistico del teatro Astra e Alex Gabellini responsabile del teatro per ragazzi e scuole.