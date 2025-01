Olocausto: film, letture ed eventi

Commemorazioni e spettacoli per ricordare gli 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz: lunedì è il Giorno della Memoria, che onora le vittime dell’Olocausto.

Lunedì i ragazzi delle scuole saranno al Teatro Astra per assistere alle 10 alla proiezione del film Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Caroline Link (2022). Alle 21 proiezione de La Zona di interesse di Jonathan Glazer (2023).

Mercoledì presentazione del libro di Alberto Gagliardo Militari ebrei in Romagna, alle 18 in Biblioteca alla presenza dell’autore con introduzione del direttore della biblioteca, Alessandro Agnoletti (in collaborazione con Anpi e Istituto storico della Resistenza).

Giovedì alle 20,30 evento che chiude le commemorazioni dell’80° della Liberazione della città (1944-2024), in biblioteca, Guerra e Liberazione. La tragedia e la speranza. La Seconda Guerra Mondiale con gli occhi dei testimoni. Letture sceniche di Dany Greggio, sonorizzazione di Andrea Alessi e su testi di Mario Foschi e Alessandro Agnoletti, col racconto delle testimonianze dei protagonisti.