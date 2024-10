"Oltre 4 milioni per rifare le strade"

La sindaca Franca Foronchi sta incontrando in queste settimane cittadini e comitati di quartiere. È l’occasione per fare un bilancio sulla città viste anche le numerose osservazioni su arredi urbani e manutenzioni. Ma ora la prima cittadina annuncia un piano finanziario significativo: almeno 4,5 milioni di euro nei prossimi tre anni, alla media di 1,5 milioni di euro all’anno. "Negli anni la nostra città ha avuto un forte rallentamento sul fronte delle manutenzioni e ora ci ritroviamo davanti a una lunga lista di priorità – conferma la prima cittadina – Il nostro intento è quello di arrivare in ogni zona della città. Tutti i quartieri sono al centro per noi. Una cosa che però pesa da anni sui bilanci comunali sono i contenziosi, in questa prima parte di mandato ne abbiamo chiusi già due: piazzetta delle Erbe, che dopo quasi 50 anni è diventata di proprietà comunale e che è stata riqualificata e destinata a parcheggi a rotazione, e la questione Villa Fulgida. Hanno impegnato il Comune per una cifra di quasi 2 milioni di euro. Ma questo non ci ferma ovviamente".

Ma ora si riapre la borsa a Palazzo Mancini per una spesa significativa a bilancio nei prossimi 3 anni, gli ultimi dell’attuale legislatura: "Investiremo 1,5 milione di euro all’anno per i prossimi tre anni, tra i vari interventi a Cattolica. Abbiamo in programma – continua la sindaca – la riqualificazione di tante vie, partendo dalle principali arterie della città, quelle con il maggiore flusso di traffico. La sostituzione della vecchia illuminazione con quella a led, a basso consumo. E ancora la cura del verde, le potature degli alberi, i pini, la loro eventuale sostituzione dove e se sarà necessario, la manutenzione dei nostri parchi o la messa in sicurezza di certe aree più a rischio allagamento in caso di piogge che non sono più come una volta, ma torrenziali. Non ultimo il nodo della velocità in alcune strade, la sicurezza degli attraversamenti pedonali. Tra le priorità, abbiamo le ciclabili e i trasporti in generale, come l’istituzione di navette per collegare le zone più periferiche al centro e al mare". Ma poi la prima cittadina ci tiene a specificare: "Un comune non è solo strade, marciapiedi, illuminazione, un comune è anche cultura e sociale. E continueremo a investire tanto su questi due fronti. Abbiamo un cartellone culturale molto ricco e variegato, tra teatro della Regina, Museo, Centro culturale polivalente. Al centro della nostra azione amministrativa, ci sono poi le scuole: Repubblica sta risorgendo, abbiamo riqualificato Carpignola e Filippini".

Luca Pizzagalli