Operazione Olive: quando la Riviera vide l’alba della liberazione

Ricordare il passato e i giorni della Liberazione. L’appuntamento è per stasera, nel giardino del centro della pesa (ore 21): il Museo del territorio di Riccione ospita l’appuntamento dedicato alla storia locale durante la Seconda guerra mondiale: ‘Operazione Olive. 1944 l’alba della liberazione’. La conferenza presenterà gli eventi che portarono allo sfondamento della linea gotica da parte delle truppe alleate nel 1944 con un focus sul territorio di Riccione e la battaglia di San Lorenzo in Strada, decisiva per la liberazione di Rimini. Il moderatore della conferenza, Giovanni Ramunno, introdurrà le relazioni di Daniele Celli e Pierpaolo Maglio, storici locali che, grazie ad approfondite conoscenze archivistiche e alla raccolta di numerose testimonianze orali, racconteranno le azioni belliche e la vita dei civili durante quei drammatici giorni.

Silvana Cerruti darà voce alle donne presentando le testimonianze raccolte nel territorio di Gemmano. Alla conferenza parteciperanno anche i membri dell’associazione ‘Centro ricerche belliche 360°’, Mirco Montanari, Marco Vittori e Luca Fraternale, che illustreranno le azioni di conservazione e valorizzazione di manufatti bellici e luoghi della memoria sparsi nel nostro territorio e spesso ignorati dal grande pubblico. Il professore Andrea Ugolini e la ricercatrice Alessia Zampini dell’Università di Bologna insieme alla ricercatrice Chiara Mariotti dell’Università Politecnica delle Marche nel loro intervento ‘Sentinelle di uno sbarco che non avvenne: i bunker tedeschi della linea Galla Placidia’ illustreranno i risultati delle ricerche pluriennali sulla valorizzazione e divulgazione della storia del Novecento. L’incontro è a ingresso libero; in caso di maltempo si terrà nella sala conferenze del centro della pesa.

Anche Coriano celebrerà l’80esimo anniversario del superamento della linea gotica. In programma un ciclo di incontri: ad aprire la rassegna giovedì alle 18.30 alla biblioteca comunale Battarra (via Martin Luther King 13) sarà la conferenza dal titolo ‘Da Roma alla Linea Gotica’, di Daniele Cesaretti, ricercatore storico e vicedirettore del Museo della guerra di Subbiano. L’incontro sarà moderato da Giovanni Ramunno.