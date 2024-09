Ordigno bellico a Santa Giustina. Verrà rimosso

Sarà fatto brillare domenica 29 settembre dagli artificieri del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore l’ordigno bellico della Seconda Guerra mondiale rinvenuto a Santa Giustina durante i lavori per la realizzazione dell’agognata variante. Si tratta di una bomba d’aereo da 250 libbre di fabbricazione inglese. L’operazione e il piano di evacuazione sarà coordinato dalla Prefettura e vedrà impegnati, oltre agli artificieri, gli uomini delle forze dell’ordine, Polizia locale, Protezione civile, Vigili del fuoco, Croce Rossa e Ausl. Oltre cento persone. Il raggio di sgombero e di evacuazione della popolazione e di ogni attività durante la bonifica è di 352 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Saranno interessate una trentina di abitazioni delle vie Alfonsine, Fusignano, Premilcuore e Statale 9 Emilia: circa 140 residenti. Il tempo per la bonifica è stimato da un minimo di cinque ad un massimo di otto ore. Le attività di sgombero dei residenti da parte dei volontari di Protezione Civile inizieranno alle 6,30 terminate le quali, intorno alle 8,30, verrà avviata la fase di rimozione delle spolette. Durante lo sgombero sino alla conclusione delle operazioni divieto assoluto di circolazione (a partire dalle ore 6,30) nelle vie Premilcuore, Budriolo, Fusignano (dall’intersezione con via Galeata). Ci saranno anche alcune modifiche, chiusure e deviazioni alla circolazione. Il cimitero di Santa Giustina sarà chiuso. L’amministrazione comunale con l’aiuto degli 80 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, metterà a disposizione un Centro di accoglienza e assistenza ed il Centro di Coordinamento Avanzato nei locali dell’ex centro giovani e dell’attuale centro anziani.