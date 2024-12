Ospedale, ripartiamo dalla storia

Come ex dipendente dell’Asl sono stato invitato al teatro Galli per i 50 anni dell’ospedale di Rimini inaugurato nel 1974. Una bella occasione per ripercorrere le date fondamentali della storia del nostro nosocomio nel periodo storico che ha stravolto in positivo e cambiato per sempre la medicina. Anni nei quali siamo passati dall’esame diagnostico con le sole mani all’Ia, dalla laparotomia esplorativa alla chirurgia robotica. Un salto impressionante. E ricordare le persone che ne avevano permesso lo sviluppo. Negli anni ’70 e ’80 ci sono state figure leggendarie che hanno creato le basi alla crescita per capacità e umanità.

* ex direttore Pneumologia